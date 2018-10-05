Более 1300 участников программы Жилищных строительных сбережений в Башкортостане открыли накопительные вклады в Банке УРАЛСИБ

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-05T08:25:57+03:00

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продолжает активную работу по развитию программы Жилищных строительных сбережений. Всего с марта 2015 г участниками программы открыто более 1300 накопительных вкладов

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По условиям программы ЖСС жители Республики открывают накопительный вклад сроком от 3 до 6 лет в банке-партнере. К ежемесячному взносу участника из бюджета республики начисляется премия в размере до 30% от суммы взноса.

Участники программы, накопившие первоначальный взнос с помощью системы ЖСС, могут оформить в банке кредит на приобретение жилья по сниженной ставке 6-7% годовых. С помощью кредита можно приобрести жилье, как на первичном, так и на вторичном рынке, а также погасить ранее взятые жилищные кредиты. Условия программы действуют для жителей региона, признанных нуждающимися (по ст. 51 ЖК РФ); для молодых семей, возраст супругов в которых на момент открытия вклада не превышает 35 лет; лиц, воспитывающих одного и более несовершеннолетних детей.

После окончания 3-летнего периода накопления, можно продлить срок размещения вкладов до 5-6 лет, что позволит сформировать больший размер первоначального взноса под будущую ипотечную сделку.

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