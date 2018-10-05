АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявляет об изменениях в составе руководства

СЕГОДНЯ 08:09 2018-10-05T08:10:01+03:00

5 октября 2018 г., Пермь-Москва — АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «ЭР-Телеком»), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, сообщает об изменениях в организационной структуре компании.

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Совет директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг» принял решение о прекращении полномочий Генерального директора Андрея Семерикова в связи с переходом на позицию Заместителя председателя Совета директоров. Обязанности Генерального директора переходят к Президенту компании Андрею Кузяеву.

На посту Генерального директора Андрей Семериков находился с 2001 года. В его обязанности входило управление операционной деятельностью компании.

«Мы благодарим Андрея Семерикова за блестяще проделанную работу на посту Генерального директора компании. За эти годы были достигнуты выдающиеся бизнес-результаты, компания вышла на федеральный уровень. Андрей Николаевич остается в составе Совета директоров. Компания продолжит развиваться в соответствии с принятой стратегией и укреплять позиции на рынке», — отметил Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

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