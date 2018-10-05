В Уфе ряд домов остались без отопления

СЕГОДНЯ 08:01 2018-10-05T08:01:41+03:00

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Отопление в многоквартирные дома в башкирской столице начали подавать еще 29 сентября. Однако в некоторых многоэтажках холодно до сих пор. Отчаявшиеся жители целого ряда домов пишут жалобы в мэрию в надежде на то, что их услышат.

Все обращения жителей Уфы в адрес городской администрации регистрируются и появляются на официальном сайте мэрии. Так стало известно о том, что тепла нет до сих пор в домах по улицам Рыльского, 21; Архитектурная ,10; Российская, 108; Вологодская, 81; Мушникова, 13/5; Рижская, 1/1.

Жители выше указанных домов просят власти города разобраться в ситуации и включить отопление как можно скорее.