В Уфе «Лада-Ларгус» сбила женщину насмерть

СЕГОДНЯ 07:39 2018-10-05T07:40:12+03:00

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Смертельное ДТП произошло сегодня, в ночь на 5 октября, в Уфе. В микрорайоне Сипайлово, на улице Жукова автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился 46-летний уфимец, наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм несчастная скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Личность погибшей пока не установлена, на вид ей было 50-55 лет. В причинах и обстоятельствах аварии предстоит разбираться сотрудникам республиканской Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано двадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб и двадцать семь получили травмы.