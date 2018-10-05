В Уфе по делу «золотого» прокурора задержали посредника во взятке

СЕГОДНЯ 07:21 2018-10-05T07:21:21+03:00

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Нашумевшая история с прокурором-взяточником Рамилем Гарифуллиным продолжается. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», в деле экс-чиновника появился новый подозреваемый, который был связующим звеном между прокурором Советского района и депутатом Горсовета Вадимом Рамазановым.

Предпринимателя Феима Мухитова, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, задержали 3 октября, а уже вчера Кировский районный суд установил ему меру пресечения – два месяца домашнего ареста. При обыске в доме предпринимателя нашли деньги, драгоценности и антиквариат на общую сумму более 20 миллионов рублей.

Напомним, что 5 сентября прокурора Советского района Рамиля Гарифуллина задержали сотрудники ФСБ в собственном кабинете во время получения пятимиллионной взятки. В отношении чиновника тут же возбудили уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере» и заключили под стражу на два месяца. При обыске у Гарифуллина, вопреки доходной декларации, обнаружили крупную сумму денег, а также установили, что он владел недвижимым имуществом в Башкирии, Москве и в Сочи.