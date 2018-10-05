В Башкирии мошенница продавала поддельный мед пенсионерам и грабила их

СЕГОДНЯ 06:42 2018-10-05T06:42:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Ставропольского края приехала в Башкирию не так давно, чтобы подзаработать. Честный труд женщину не привлекал, а потому она решила организовать «липовый бизнес»: торговать медом, а точнее его сахарным фальсификатом собственного производства. Расфасовала «товар» по баночкам и отправилась по домам, стучась в квартиры и предлагая купить качественный свежий мед.

Но на этом мошенница не остановилась: заметив, что в квартире находился только пенсионер, она примечала, где тот хранит кошелек, а потом просила найти на кухне стеклянную тару, чтобы перелить туда мед. Пока пожилой человек искал посуду, злоумышленница похищала деньги и убегала. От действий предприимчивой торговки пострадали два пенсионера из Краснокамского и Нуримановского районов – в общей сложности у них похитили 300 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую, она полностью признала свою вину, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».