2018-10-05T06:30:46+03:00
Происшествия

В Уфе первоклассник получил сотрясение мозга в школе

Мальчик ударился головой об бетонный пол
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments4
Травму мальчик получил во время школьной переменыТравму мальчик получил во время школьной переменыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Едва не окончились трагедией детские шалости в одной из уфимских гимназий. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», на перемене первоклассник, занимавшийся дзюдо, решил похвастаться своими умениями и в шутку перекинул своего одноклассника через плечо. Мальчик ударился головой об бетонный пол, но учитель не придала этому значения и отправила его в медкабинет только после урока. И только когда бабушка пришла забирать внука после школы, стало известно о случившемся.

Дома ребенок стал жаловаться, что болит и кружится голова. Родители отвезли сына в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и госпитализировали.

Самое интересное, что ни учитель, ни школьный врач, ни администрация гимназии не считают себя виноватыми в том, что не вызвали вовремя скорую помощь и не сообщили родителям. Сейчас в школе ждут справку о состоянии ребенка и уже по ее результатам, возможно, проведут проверку. Родители же первоклассника решили пойти на опережение и написали заявление в прокуратуру, а также придали делу огласку в СМИ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии осудили врача, по вине которого умер двухлетний ребенок
В Башкирии осудят бухгалтера санатория «Юматово» за присвоение 9 млн рублей
Более 1300 участников программы Жилищных строительных сбережений в Башкортостане открыли накопительные вклады в Банке УРАЛСИБ
АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявляет об изменениях в составе руководства
В Уфе ряд домов остались без отопления
В Уфе «Лада-Ларгус» сбила женщину насмерть
С пьяных водителей в Башкирии взыскали почти 336 миллионов рублей
В Уфе по делу «золотого» прокурора задержали посредника во взятке
Следком заинтересовался информацией о просроченном инсулине в детской больнице в Уфе
В Башкирии мошенница продавала поддельный мед пенсионерам и грабила их
В Башкирии прекращены поиски пропавшего третьеклассника
Яна Кудрявцева сообщила о своей беременности от хоккеиста «Салавата Юлаева»
В Башкирии мужчина напал на другого с ножом
В Башкирии пропавший парень нашелся через 15 минут после появления объявления в сети
Первым решением Ирека Ялалова в Совете Федерации стало одобрение резонансного закона
«В моих ушах хаос»: популярный певец Элвин Грей рассказал о своих проблемах со слухом
СМИ: Руководителей башкирской прокуратуры подозревают в коррупции
В Уфе скончался бывший министр образования Башкирии Сабир Зиганшин
В Уфе пристава осудили на 4 с половиной года колонии за взятку в 20 тысяч рублей
В селе Урман в Башкирии нашли артиллерийский снаряд
В Уфе каменщику оторвало руку во время проведения работ
На улицах Уфы стартовала новая операция ГИБДД
В Уфе ограничили движение по Демскому мосту
В Башкирии глава сельсовета пьяным разъезжал на служебном автомобиле
В Уфе в эти выходные пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Смертельный номер: в Уфе канатоходец прошелся между мостами без страховки
Директор фирмы в Башкирии пытался украсть трубопровод за 56 млн рублей