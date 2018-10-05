В Уфе первоклассник получил сотрясение мозга в школе

СЕГОДНЯ 06:30 2018-10-05T06:30:46+03:00

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Едва не окончились трагедией детские шалости в одной из уфимских гимназий. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», на перемене первоклассник, занимавшийся дзюдо, решил похвастаться своими умениями и в шутку перекинул своего одноклассника через плечо. Мальчик ударился головой об бетонный пол, но учитель не придала этому значения и отправила его в медкабинет только после урока. И только когда бабушка пришла забирать внука после школы, стало известно о случившемся.

Дома ребенок стал жаловаться, что болит и кружится голова. Родители отвезли сына в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и госпитализировали.

Самое интересное, что ни учитель, ни школьный врач, ни администрация гимназии не считают себя виноватыми в том, что не вызвали вовремя скорую помощь и не сообщили родителям. Сейчас в школе ждут справку о состоянии ребенка и уже по ее результатам, возможно, проведут проверку. Родители же первоклассника решили пойти на опережение и написали заявление в прокуратуру, а также придали делу огласку в СМИ.