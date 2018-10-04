В Башкирии мужчина напал на другого с ножом
В Стерлитамаке в ходе ссоры 35-летний мужчина получил несколько ножевых ранений и доставлен в больницу. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, ночью 30 сентября потерпевший познакомился в кафе с другим 33-летним местным жителем. Они вместе распивали спиртные, однако в какой-то момент все пошло не по плану.
Выйдя на улицу, между мужчинами возникла ссора. Более молодой оппонент не стал долго терпеть, вытащил складной нож и нанес несколько ударов своему обидчику. После этого он сразу же сбежал с места происшествия.
Истекающего кровью человека на улице заметили прохожие. Они вызвали скорую помощь, потерпевшего доставали в местную городскую больницу №1.
Полицейские быстро установили личность нападавшего и тут же его задержали. В содеянном он признался, а орудие преступления выкинул во время побега. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.