В Башкирии мужчина напал на другого с ножом

СЕГОДНЯ 20:18 2018-10-04T20:19:18+03:00

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В Стерлитамаке в ходе ссоры 35-летний мужчина получил несколько ножевых ранений и доставлен в больницу. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, ночью 30 сентября потерпевший познакомился в кафе с другим 33-летним местным жителем. Они вместе распивали спиртные, однако в какой-то момент все пошло не по плану.

Выйдя на улицу, между мужчинами возникла ссора. Более молодой оппонент не стал долго терпеть, вытащил складной нож и нанес несколько ударов своему обидчику. После этого он сразу же сбежал с места происшествия.

Истекающего кровью человека на улице заметили прохожие. Они вызвали скорую помощь, потерпевшего доставали в местную городскую больницу №1.

Полицейские быстро установили личность нападавшего и тут же его задержали. В содеянном он признался, а орудие преступления выкинул во время побега. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.