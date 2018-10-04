2018-10-04T20:07:20+03:00
Общество

В Башкирии пропавший парень нашелся через 15 минут после появления объявления в сети

Евгений Кулдоров не давал о себе знать с 1 октября
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Обеспокоенная жительница Белорецка объявила о поисках своего молодого сына. Как рассказала женщина, 24-летниий Евгений Кулдоров перестал выходить на связь 1 октября. Он вышел из дома 30 сентября и после этого как сквозь землю провалился. Родные заподозрили неладное и начали распространять информацию в Интернете.

Однако развязка истории оказалась быстрой. Как только пост появился в одной из самых популярных групп Белорецка, через 15 минут на него откликнулся молодой парень. Он сказал, что Евгения искать не нужно, он сидит напротив него, и для достоверности проиллюстрировал информацию фотографией, на которой действительно был пропавший молодой человек.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

При этом заметно, что он находится в хорошем расположении духа и его жизни ничего не угрожает. Судя по всему, Евгений отправился отдыхать к друзьям, где они вместе весело до сих пор проводят время.

«Да, нашелся. К сожалению, совести у него нет. Извините все за беспокойство», - прокомментировали случившееся родственники.

Друзья парня сообщили, что 5 октября парень обязательно вернется домой, а позвонить обеспокоенной матери он не мог, потому что у него что-то случилось с телефоном.

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