В Башкирии пропавший парень нашелся через 15 минут после появления объявления в сети
Обеспокоенная жительница Белорецка объявила о поисках своего молодого сына. Как рассказала женщина, 24-летниий Евгений Кулдоров перестал выходить на связь 1 октября. Он вышел из дома 30 сентября и после этого как сквозь землю провалился. Родные заподозрили неладное и начали распространять информацию в Интернете.
Однако развязка истории оказалась быстрой. Как только пост появился в одной из самых популярных групп Белорецка, через 15 минут на него откликнулся молодой парень. Он сказал, что Евгения искать не нужно, он сидит напротив него, и для достоверности проиллюстрировал информацию фотографией, на которой действительно был пропавший молодой человек.
Фото: соцсети
При этом заметно, что он находится в хорошем расположении духа и его жизни ничего не угрожает. Судя по всему, Евгений отправился отдыхать к друзьям, где они вместе весело до сих пор проводят время.
«Да, нашелся. К сожалению, совести у него нет. Извините все за беспокойство», - прокомментировали случившееся родственники.
Друзья парня сообщили, что 5 октября парень обязательно вернется домой, а позвонить обеспокоенной матери он не мог, потому что у него что-то случилось с телефоном.