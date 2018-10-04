В Уфе скончался бывший министр образования Башкирии Сабир Зиганшин

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-04T17:21:45+03:00

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Бывший министр образования Башкирии Сабир Зиганшин скончался в Уфе. Об этом сообщает Башкирское спутниковое телевидение со ссылкой на родственников умершего.

Зиганшин занимал высокую должность министра на протяжении 14 лет в период с 1971 по 1985 годов. После отставки он долгое время трудился доцентом кафедры научной организации управления школами Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы.

Уроженец Учалинского района республики умер в возрасте 90 лет. Прощание с экс-министром состоятся 5 октября в здании Госсобрания - Курултая Башкирии.