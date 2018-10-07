2018-10-07T17:54:23+03:00
Общество

Начальница уфимского ЖЭУ своеобразно объяснила, почему асфальт кладут в лужи

По словам женщины, ей за это надо сказать спасибо [видео]
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Один из жителей Уфы был шокирован, когда увидел, что во дворе одного из многоквартирных домов по улице Комсомольской кладут свежий асфальт прямо в лужи. Мужчина сразу включил камеру своего смартфона, чтобы запечатлеть происходящее безобразие.

Работники как ни в чем не бывало выкладывали горячий асфальт прямо в ямы со скопившейся водой. По их словам, им дали приказ сверху, и это не обсуждается.

Также выяснилось, что на месте находилась начальница здешнего ЖЭУ, которая лично контролировала данный процесс. Сначала женщина попыталась запретить снимать, а затем и вовсе весьма странным образом объяснила происходящий ремонт.

Как рассказал автор видео, на прямой вопрос «Что это за современные технологии вы здесь применяете?» начальница принялась рассказывать, что данный асфальт она «украла» откуда-то с другого объекта и привезла в этот двор только по своей душевной доброте. Она добавила, что якобы жильцы дома должны радоваться, а не ходить и возмущаться.

Однако возмущение людей понять можно, так как буквально уже следующей весной следов от подобного ремонта, как правило, не остается. Такое, по заверениям местного жителя, происходит далеко не в первый раз.

В Уфе кладут асфальт в лужу.

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