Семилетнему Тимофею Торопову из Башкирии собрали деньги на реабилитацию

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-05T18:00:42+03:00

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Совсем недавно «Комсомольская правда - Уфа» писала статью о семилетнем мальчике из Октябрьского, которому очень требовалась помощь. Дело в том, что в раннем детстве Тимофею Торопову поставили серьезный диагноз: сенсорномоторную алалию, и мальчик вынужден все свободное время заниматься с логопедом и дефектологами, чтобы научиться говорить и наконец отправиться в школу. Огромные надежды родители Тимоши возлагали на московскую клинику лечения ЗППР И ДЦП Мельниковой, но курс реабилитации стоил огромных денег. Помочь мальчику вызвался благотворительный фонд «Наши дети», но до исполнения мечты все равно не хватало 19 тысяч рублей.

И вот чудо свершилось. Сразу после публикации статьи неравнодушные жители Башкирии откликнулись – и необходимая сумма была собрана! Теперь Тимоша уже совсем скоро поедет в Москву на лечение.

Волонтеры благотворительного фонда «Наши дети» и редакция «Комсомольской правды-Уфа» благодарит всех, кто принимал участие в сборе.