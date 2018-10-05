2018-10-05T18:00:42+03:00
Общество

Семилетнему Тимофею Торопову из Башкирии собрали деньги на реабилитацию

Теперь мальчик получит возможность научиться говорить
Яна Базекина
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Совсем скоро Тимофей сможет произнести свои первые словаСовсем скоро Тимофей сможет произнести свои первые слова
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Совсем недавно «Комсомольская правда - Уфа» писала статью о семилетнем мальчике из Октябрьского, которому очень требовалась помощь. Дело в том, что в раннем детстве Тимофею Торопову поставили серьезный диагноз: сенсорномоторную алалию, и мальчик вынужден все свободное время заниматься с логопедом и дефектологами, чтобы научиться говорить и наконец отправиться в школу. Огромные надежды родители Тимоши возлагали на московскую клинику лечения ЗППР И ДЦП Мельниковой, но курс реабилитации стоил огромных денег. Помочь мальчику вызвался благотворительный фонд «Наши дети», но до исполнения мечты все равно не хватало 19 тысяч рублей.

И вот чудо свершилось. Сразу после публикации статьи неравнодушные жители Башкирии откликнулись – и необходимая сумма была собрана! Теперь Тимоша уже совсем скоро поедет в Москву на лечение.

Волонтеры благотворительного фонда «Наши дети» и редакция «Комсомольской правды-Уфа» благодарит всех, кто принимал участие в сборе.

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