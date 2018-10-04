В Уфе пристава осудили на 4 с половиной года колонии за взятку в 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:17 2018-10-04T16:33:14+03:00

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Теперь уже бывший судебный пристав приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей за взятку, которую потребовал у жительницы Уфы.

Как сообщает Прокуратура Башкирии, в производстве 29-летнего служащего находилось исполнительное дело, согласно которому женщина задолжала по кредитам свыше 90 тысяч рублей. Пристав встретился с должником в январе 2017 года и предложил «замять» ситуацию, если та переведет ему на банковскую карту сумму в 20 тысяч рублей. Уфимка так и сделала, после чего дело было закрыто.

Однако позже обстоятельства случившегося вскрылись. Так как это было уже второе аналогичное дело в отношении пристава, то суд не поскупился. Осужденный посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его в Верховном суде, однако там согласились с доводами прокуратуры и оставили все без изменений.