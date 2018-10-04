2018-10-04T20:54:29+03:00
Общество

Яна Кудрявцева сообщила о своей беременности от хоккеиста «Салавата Юлаева»

В семье многократной чемпионки ожидается пополнение
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева сообщила о том, что ждет ребенка. Напомним, прославленная спортсменка замужем за форвардом уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрием Кугрышевым.

«Как многие уже догадались… Да! Совсем скоро нас будет трое!» - написала радостная Кудрявцева на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что Дмитрий Кугрышев перешел в башкирский клуб перед началом нынешнего сезона и уже стал одним из лидеров обновленной команды под руководством Николая Цулыгина. В 12 официальный матчах за «Салават Юлаев» форвард набрал 10 (5+5) очков.

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Яна Кудрявцева сообщила о своей беременности
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