Яна Кудрявцева сообщила о своей беременности от хоккеиста «Салавата Юлаева»

СЕГОДНЯ 20:54 2018-10-04T20:54:29+03:00

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13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева сообщила о том, что ждет ребенка. Напомним, прославленная спортсменка замужем за форвардом уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрием Кугрышевым.

«Как многие уже догадались… Да! Совсем скоро нас будет трое!» - написала радостная Кудрявцева на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что Дмитрий Кугрышев перешел в башкирский клуб перед началом нынешнего сезона и уже стал одним из лидеров обновленной команды под руководством Николая Цулыгина. В 12 официальный матчах за «Салават Юлаев» форвард набрал 10 (5+5) очков.