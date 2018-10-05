Следком заинтересовался информацией о просроченном инсулине в детской больнице в Уфе

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-05T07:00:17+03:00

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Следственный комитет Башкирии проверит информацию о выдаче больным диабетом детям просроченных ампул инсулина. Напомним, ранее издание ProUfu.ru сообщило, что к ним обратились обеспокоенные родители. Они заметили, что на упаковках инсулина, выданных в «Республиканской детской клинической больнице», истек срок годности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе мониторинга СМИ данная информация была выявлена, и по данному факту назначена доследственная проверка в рамках уголовного дела «Халатность».

Следователи в ближайшее время установят все обстоятельства происшедшего и вынесут свой вердикт действиям сотрудников медицинского учреждения.