2018-10-05T07:00:17+03:00
Общество

Следком заинтересовался информацией о просроченном инсулине в детской больнице в Уфе

В СМИ обратились мамы обеспокоенных детей
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Следственный комитет Башкирии проверит информацию о выдаче больным диабетом детям просроченных ампул инсулина. Напомним, ранее издание ProUfu.ru сообщило, что к ним обратились обеспокоенные родители. Они заметили, что на упаковках инсулина, выданных в «Республиканской детской клинической больнице», истек срок годности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе мониторинга СМИ данная информация была выявлена, и по данному факту назначена доследственная проверка в рамках уголовного дела «Халатность».

Следователи в ближайшее время установят все обстоятельства происшедшего и вынесут свой вердикт действиям сотрудников медицинского учреждения.

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