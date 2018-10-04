СМИ: Руководителей башкирской прокуратуры подозревают в коррупции

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-04T17:54:58+03:00

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Как сообщает «Ъ-Уфа», первые лица башкирской прокуратуры подозреваются в коррупции. Говорится, что Следком продолжает свое расследование и в скором времени должен допросить первого заместителя Олега Горбунова.

Речь в первую очередь идет о резонансном решении закрыть уголовное дело в отношении чиновников уфимской мэрии, которых подозревали в превышении полномочий при работе с программой расселения ветхого и аварийного жилья. Напомним, тогда первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов вынес «отказное». Его решение затем утвердил и прокурор республики, однако в дело вмешался федеральный центр – заместитель генпрокурора России Виктор Гринь отменил решение своих подчиненных.

«Следствие располагает информацией о том, что решение первого зампрокурора республики могло быть простимулировано уфимскими чиновниками финансово, фигурирует сумма около 10 млн рублей», - приводит издание цитату своего собеседника.

Также сообщается, что показания о причастности к взяткам первых лиц башкирской прокуратуры дает небезызвестный депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов. Именно благодаря сотрудничеству предпринимателя с правоохранителями недавно был задержан с поличным прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин.