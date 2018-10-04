2018-10-04T17:54:58+03:00
Общество

СМИ: Руководителей башкирской прокуратуры подозревают в коррупции

Скоро подозреваемые должны дать свои показания
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Как сообщает «Ъ-Уфа», первые лица башкирской прокуратуры подозреваются в коррупции. Говорится, что Следком продолжает свое расследование и в скором времени должен допросить первого заместителя Олега Горбунова.

Речь в первую очередь идет о резонансном решении закрыть уголовное дело в отношении чиновников уфимской мэрии, которых подозревали в превышении полномочий при работе с программой расселения ветхого и аварийного жилья. Напомним, тогда первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов вынес «отказное». Его решение затем утвердил и прокурор республики, однако в дело вмешался федеральный центр – заместитель генпрокурора России Виктор Гринь отменил решение своих подчиненных.

«Следствие располагает информацией о том, что решение первого зампрокурора республики могло быть простимулировано уфимскими чиновниками финансово, фигурирует сумма около 10 млн рублей», - приводит издание цитату своего собеседника.

Также сообщается, что показания о причастности к взяткам первых лиц башкирской прокуратуры дает небезызвестный депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов. Именно благодаря сотрудничеству предпринимателя с правоохранителями недавно был задержан с поличным прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии мужчина напал на другого с ножом
В Башкирии пропавший парень нашелся через 15 минут после появления объявления в сети
Первым решением Ирека Ялалова в Совете Федерации стало одобрение резонансного закона
«В моих ушах хаос»: популярный певец Элвин Грей рассказал о своих проблемах со слухом
В Уфе скончался бывший министр образования Башкирии Сабир Зиганшин
В Уфе пристава осудили на 4 с половиной года колонии за взятку в 20 тысяч рублей
В селе Урман в Башкирии нашли артиллерийский снаряд
В Уфе каменщику оторвало руку во время проведения работ
На улицах Уфы стартовала новая операция ГИБДД
В Уфе ограничили движение по Демскому мосту
В Башкирии глава сельсовета пьяным разъезжал на служебном автомобиле
В Уфе в эти выходные пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Смертельный номер: в Уфе канатоходец прошелся между мостами без страховки
Директор фирмы в Башкирии пытался украсть трубопровод за 56 млн рублей