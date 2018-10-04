2018-10-04T14:33:49+03:00
Происшествия

В Уфе каменщику оторвало руку во время проведения работ

Его несколько раз прокрутило в установке для перемешивания раствора
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошел на одной из строек города. Серьезно пострадал 29-летний каменщик – ему ампутировало руку.

Как удалось выяснить, 17 августа 2018 года мужчина отправился очищать бункер установки для перемешивания и выдачи раствора. В процессе очистки техника неожиданно включилась и зацепила левую руку работника. В итоге, пострадавшего дважды прокрутило в оборудовании. Ему буквально оторвало конечность на уровне плечевого сустава.

Ведомство установило, что причинами ЧП стали неисправный механизм блокировки установки, а также привлечение каменщика к работам, непредусмотренных трудовым договором.

В итоге, работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафов в размере около 250 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В селе Урман в Башкирии нашли артиллерийский снаряд
На улицах Уфы стартовала новая операция ГИБДД
В Уфе ограничили движение по Демскому мосту
В Башкирии глава сельсовета пьяным разъезжал на служебном автомобиле
В Уфе в эти выходные пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Смертельный номер: в Уфе канатоходец прошелся между мостами без страховки
Директор фирмы в Башкирии пытался украсть трубопровод за 56 млн рублей
В Башкирии столкнулись «БМВ» и «Хонда», есть пострадавшая
РЖД инвестируют в инфраструктуру Башкирии 18 млрд рублей
«Законодательство у нас жиденькое»: глава Башкирии обратился к парламентариям
В Уфе осудят 28-летнего врача-неонатолога, по вине которого умер младенец
Осеннее обострение: в Башкирии растет заболеваемость ОРВИ
В Башкирии четыре мошенницы украли у ветерана ВОВ 3,7 млн рублей
Сенатор от Башкирии представила закон против перекупщиков
В Башкирии нашли пропавшую 64-летнюю женщину
В Уфе лифт сорвался с 21 этажа: погиб молодой отец
В Уфе появился «Дом прощаний»
В уфимской Деме появилась набережная
Пострадавший в ишимбайском пожаре ребенок скончался
Туриста, пропавшего на горе Иремель в Башкирии, нашли живым
В Башкирии вынесли приговор егерю, застрелившему охотника вместо дичи
В Башкирии пожарные нашли на пепелище тело мужчины и едва живого ребенка
В прокат вышел долгожданный «Веном»
В Уфе вынужденно сел самолет «Баку – Сургут»
В Башкирии на подлоге попался полицейский следователь
В Башкирии внучка украла у бабушки памятные драгоценности
Фасад девятиэтажки в Уфе украсит масштабное граффити