В Уфе каменщику оторвало руку во время проведения работ

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-04T14:33:49+03:00

Его несколько раз прокрутило в установке для перемешивания раствора

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Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошел на одной из строек города. Серьезно пострадал 29-летний каменщик – ему ампутировало руку.

Как удалось выяснить, 17 августа 2018 года мужчина отправился очищать бункер установки для перемешивания и выдачи раствора. В процессе очистки техника неожиданно включилась и зацепила левую руку работника. В итоге, пострадавшего дважды прокрутило в оборудовании. Ему буквально оторвало конечность на уровне плечевого сустава.

Ведомство установило, что причинами ЧП стали неисправный механизм блокировки установки, а также привлечение каменщика к работам, непредусмотренных трудовым договором.

В итоге, работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафов в размере около 250 тысяч рублей.