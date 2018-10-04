В Уфе каменщику оторвало руку во время проведения работ
Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошел на одной из строек города. Серьезно пострадал 29-летний каменщик – ему ампутировало руку.
Как удалось выяснить, 17 августа 2018 года мужчина отправился очищать бункер установки для перемешивания и выдачи раствора. В процессе очистки техника неожиданно включилась и зацепила левую руку работника. В итоге, пострадавшего дважды прокрутило в оборудовании. Ему буквально оторвало конечность на уровне плечевого сустава.
Ведомство установило, что причинами ЧП стали неисправный механизм блокировки установки, а также привлечение каменщика к работам, непредусмотренных трудовым договором.
В итоге, работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафов в размере около 250 тысяч рублей.