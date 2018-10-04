2018-10-04T12:45:05+03:00
Общество

В Уфе ограничили движение по Демскому мосту

Водителей просят проявить осторожность
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Неприятная новость для водителей – по одному из оживленных мостов в городе ограничено движение. Как сообщает портал UfacityNews.ru, мост через Дему на автодороге УфаЧишмы перекрыт.

Ограничение связано с проводимыми плановыми ремонтными работами – здесь укладывают новое асфальтное полотно. В настоящий момент на мосту задействовано несколько бригад.

Всех уфимских водителей просят проявить терпение и заранее планировать свой маршрут. В самое ближайшее время ремонт будет завершен, движение восстановят.

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