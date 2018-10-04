На улицах Уфы стартовала новая операция ГИБДД
ГИБДД Уфы объявило о старте операции «Пешеход», которая будет продолжаться на протяжении всего октября.
Как рассказали в ведомстве, пешеходы остаются одними из самых недисциплинированных участников дорожного движения. Инспекторы в ближайшее время будут уделять особое внимание тому, как уфимцы ведут себя на пешеходных переходах во время красного сигнала светофора, а также пресекать попытки перейти проезжую часть в неположенном месте.
Конечно, под контроль правоохранителей попадут и водители: нарушения правил остановки и стоянки на пешеходных переходах, а также непропуск людей, переходящих дорогу – все это подпадает под действие новой операции.
ГИБДД Уфы также просит всех уфимцев в ночное время носить вещи со светоотражающими элементами.