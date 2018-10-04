2018-10-04T13:40:02+03:00
Авто

На улицах Уфы стартовала новая операция ГИБДД

На этот раз под внимание правоохранителей попадут пешеходы
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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ГИБДД Уфы объявило о старте операции «Пешеход», которая будет продолжаться на протяжении всего октября.

Как рассказали в ведомстве, пешеходы остаются одними из самых недисциплинированных участников дорожного движения. Инспекторы в ближайшее время будут уделять особое внимание тому, как уфимцы ведут себя на пешеходных переходах во время красного сигнала светофора, а также пресекать попытки перейти проезжую часть в неположенном месте.

Конечно, под контроль правоохранителей попадут и водители: нарушения правил остановки и стоянки на пешеходных переходах, а также непропуск людей, переходящих дорогу – все это подпадает под действие новой операции.

ГИБДД Уфы также просит всех уфимцев в ночное время носить вещи со светоотражающими элементами.

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