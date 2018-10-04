2018-10-04T19:30:18+03:00
Политика

Первым решением Ирека Ялалова в Совете Федерации стало одобрение резонансного закона

Бывший мэр Уфы обживается на новом месте
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: пресс-служба Совета ФедерацииФото: пресс-служба Совета Федерации
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Вчера, 3 октября, Совет Федерации рассматривал изменения в пенсионном законодательстве, которые ранее прошли бурное обсуждение в Государственной Думе. Неожиданностей не случилось, сенаторы при подавляющем большинстве приняли резонансный закон. Против проголосовали только пятеро, еще трое воздержались.

Это решение стало первым действием бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова на новом рабочем месте. Он, как и другой сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, проголосовал за принятие изменений в пенсионном законодательстве, которые предусматривают повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

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