В Башкирии глава сельсовета пьяным разъезжал на служебном автомобиле

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-04T11:55:15+03:00

И это с ним далеко не в первый раз

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Башкирии сообщила о приговоре в отношении главы Ишмурзинского сельсовета Баймакского района Башкирии. 40-летний мужчина в апреле 2018 года сел за руль пьяным и был остановлен по пути инспекторами ГИБДД.

Как удалось установить следователям, глава сельсовета возвращался домой со свадьбы друзей. Подобное с ним происходит уже далеко не в первый раз, ранее его также дважды ловили пьяным за рулем, за что однажды лишали водительских прав.

В этот раз в отношении нарушителя возбудили уголовное дело и в ходе его рассмотрения признали виновным. Горе-водителю вынесли наказание в виде штрафа на 200 тысяч рублей и лишения права управлять транспортными средствами на два года.

Но это, скорее всего, еще не все. Нарушение было совершено на служебном автомобиле, поэтому прокуратура внесла представление о привлечении главы сельсовета к дисциплинарной ответственности.