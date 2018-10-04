2018-10-04T09:54:15+03:00
Происшествия

Директор фирмы в Башкирии пытался украсть трубопровод за 56 млн рублей

Прокуроры инициировали возбуждение уголовного дела
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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В Аургазинском районе Башкирии возбудили уголовное дело по факту попытки хищения имущества стоимостью около 56 млн. рублей.

Как рассказали в прокуратуре, в 2018 году директор одной из ликвидированных компаний обратился к главе района с сообщением о том, что предоставит в аренду земельные участки для демонтажа провода. Мужчина также предоставил поддельный договор на выполнение указанных работ.

На самом деле подписи в документах не принадлежали сотрудникам названных им компаний.

- Таким образом, в случае демонтажа труб нефтяному предприятию мог быть причинён ущерб на сумму около 56 млн. рублей, - отметили в надзорном ведомстве. – По итогу доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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