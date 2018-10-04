В Уфе в эти выходные пройдет сельскохозяйственная ярмарка

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-04T11:08:54+03:00

Она продлится с девяти утра до 15 часов дня

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В столице Башкирии в эти выходные, 6 октября, в микрорайоне Дема пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Торговые ряды откроются в девять часов утра, работать ярмарка будет до 15 часов дня.

Традиционно, продавцы, приехавшие в Уфу из разных районов региона, предложат продукцию по выгодным ценам.

-В Демский район прибудут фермеры из девяти районов. Мясной продукции на ярмарке не будет. Говядину, свинину и птицу горожане смогут приобрести только зимой, когда температура воздуха опустится ниже ноля градусов, - отметили в пресс-службе мэрии.