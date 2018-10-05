С пьяных водителей в Башкирии взыскали почти 336 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:37 2018-10-05T07:37:43+03:00

За езду в пьяном виде грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Фото: Алексей ФОКИН

Эта сумма была получена за восемь месяцев текущего года

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Пьяные автомобилисты Башкирии пополнили казну на 335 миллионов 884 тысячи рублей. Эта сумма была получена за восемь месяцев 2018 года.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, среди тех кто уплатит штраф за вождением в нетрезвом виде входят также автовладельцы, которые передали свой транспорт лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также те, кто отказались от прохождения медосвидетельствования.

Очередной административный штраф взыскали с нерадивого туриста, который будучи пьяным разъезжал на автомобиле в Аургазинском районе. Автомобилист не спешил оплачивать свой штраф, тогда приставы заблокировали его банковские счеты, арестовали автомобили и ограничили должнику выезд за пределы страны.

Уже на следующий день мужчина оплатит штраф, потому что вместе с супругой не сможет вылететь в Узбекистан, чтобы навестить родственников.

Напомним, что за езду в пьяном виде грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении пьяным водителям грозит уголовная ответственность. Она предполагает штраф до 300 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.