В селе Урман в Башкирии нашли артиллерийский снаряд

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-04T15:26:26+03:00

Снаряд передали полицейским для дальнейшего выяснения всех обстоятельств

К счастью, взрывоопасности он не представляет

Изменить размер текста: A A

Вчера, 3 октября, сотрудники Росгвардии выехали в село Урман Иглинского района – им поступило сообщение, что в населенном пункте местные жители нашли подозрительный предмет, похожий на боеприпас.

На место направили инженерно-техническую группу ОМОНа. Обратившиеся рассказали, что подозрительную вещь нашли при проведении работ грейдером на дороге.

Позднее было установлено, что предмет является артиллерийским снарядом без взрывателя. К счастью, взрывоопасности он не представляет и при соблюдении мер безопасности возможна его транспортировка и хранение.

Снаряд передали полицейским для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.