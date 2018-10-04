В селе Урман в Башкирии нашли артиллерийский снаряд
К счастью, взрывоопасности он не представляет
Снаряд передали полицейским для дальнейшего выяснения всех обстоятельств
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Вчера, 3 октября, сотрудники Росгвардии выехали в село Урман Иглинского района – им поступило сообщение, что в населенном пункте местные жители нашли подозрительный предмет, похожий на боеприпас.
На место направили инженерно-техническую группу ОМОНа. Обратившиеся рассказали, что подозрительную вещь нашли при проведении работ грейдером на дороге.
Позднее было установлено, что предмет является артиллерийским снарядом без взрывателя. К счастью, взрывоопасности он не представляет и при соблюдении мер безопасности возможна его транспортировка и хранение.
Снаряд передали полицейским для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.