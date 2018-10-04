В Башкирии столкнулись «БМВ» и «Хонда», есть пострадавшая
Подробности аварии выясняются
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера днем, 3 октября, на улице Вокзальной в Салавате столкнулись две иномарки – «БМВ», за рулем которого находился 50-летний местный житель, и «Хонда» под управлением 45-летней женщины.
Удар был довольно сильный, что в ДТП травмы получила автоледи – ее с сотрясением головного мозга немедленно увезли в больницу. Автомобилист на «БМВ» не пострадал.
При каких обстоятельствах произошла авария, еще неизвестно, подробности придется выяснить сотрудникам ГИБДД.
За минувшие сутки на дорогах произошло девять дорожных аварий, в которых десять человек получили травмы.