2018-10-04T09:14:29+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись «БМВ» и «Хонда», есть пострадавшая

Подробности аварии выясняются
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

Вчера днем, 3 октября, на улице Вокзальной в Салавате столкнулись две иномарки – «БМВ», за рулем которого находился 50-летний местный житель, и «Хонда» под управлением 45-летней женщины.

Удар был довольно сильный, что в ДТП травмы получила автоледи – ее с сотрясением головного мозга немедленно увезли в больницу. Автомобилист на «БМВ» не пострадал.

При каких обстоятельствах произошла авария, еще неизвестно, подробности придется выяснить сотрудникам ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах произошло девять дорожных аварий, в которых десять человек получили травмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РЖД инвестируют в инфраструктуру Башкирии 18 млрд рублей
«Законодательство у нас жиденькое»: глава Башкирии обратился к парламентариям
В Уфе осудят 28-летнего вчера-неонатолога, по вине которого умер младенец
Осеннее обострение: в Башкирии растет заболеваемость ОРВИ
В Башкирии четыре мошенницы украли у ветерана ВОВ 3,7 млн рублей
Сенатор от Башкирии представила закон против перекупщиков
В Башкирии нашли пропавшую 64-летнюю женщину
В Уфе лифт сорвался с 21 этажа: погиб молодой отец
В Уфе появился «Дом прощаний»
В уфимской Деме появилась набережная
Пострадавший в ишимбайском пожаре ребенок скончался
Туриста, пропавшего на горе Иремель в Башкирии, нашли живым
В Башкирии вынесли приговор егерю, застрелившему охотника вместо дичи
В Башкирии пожарные нашли на пепелище тело мужчины и едва живого ребенка
В прокат вышел долгожданный «Веном»
В Уфе вынужденно сел самолет «Баку – Сургут»
В Башкирии на подлоге попался полицейский следователь
В Башкирии внучка украла у бабушки памятные драгоценности
Фасад девятиэтажки в Уфе украсит масштабное граффити