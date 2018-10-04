В Уфе осудят 28-летнего вчера-неонатолога, по вине которого умер младенец

СЕГОДНЯ 07:52 2018-10-04T07:53:08+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего врача-неонатолога, по вине которого скончался новорожденный. Его осудят по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Известно, что в феврале прошлого года в роддом поступила 24-летняя женщина. Через два дня у нее родился сын, который для дальнейшего лечения и диагностического наблюдения был передан врачу-неонатологу. Но специалист вовремя не диагностировал у малыша легочную гипертензию. Это привело к длительному кислородное голодание ребенка. Новорожденный был переведен в реанимацию, где на следующий день умер.

Следствием выяснили, что при правильном и своевременном оказании квалифицированной медпомощи, трагических последствий удалось бы избежать.

Уголовное дело направлено в суд.