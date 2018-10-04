2018-10-04T07:14:21+03:00
Общество

Осеннее обострение: в Башкирии растет заболеваемость ОРВИ

Грипп пока себя не проявляет
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Башкирии начали чаще болеть ОРВИ, сообщает региональный Роспотребнадзор. Это сезонный рост и уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога, так что волноваться не следует.

«Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано», – говорится в сообщении Роспотребнадзора по республике.

Кроме того, в регионе продолжается иммунизация населения против гриппа. На конец сентября уже было привито 15,6 процентов жителей. Большая часть из них – взрослые (более 630 тысяч человек), также прививки сделали 146 тысячам детей.

В ведомстве уточнили, что имеющиеся в арсенале врачей вакцины рассчитаны на наиболее актуальные в этом сезоне штаммы гриппа.

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