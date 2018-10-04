Смертельный номер: в Уфе канатоходец прошелся между мостами без страховки

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-04T10:37:25+03:00

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Номер не для слабонервных представили во вторник, 2 октября, городские экстремалы. Молодые люди натянули трос между старым мостом через реку Белую и подвесным мостиком в саду. им Салавата Юлаева и прошлись по нему без страховки.

Свой акробатический трюк ребята засняли на видео, а итоговый ролик опубликовали в соцсетях.

Было ли мероприятие согласовано с экстренными службами, не ясно. Однако на кадрах видны сотрудники полиции, дежурившие поблизости. К счастью, их помощь канатоходцу не понадобилась, он благополучно дошёл до конца троса.

Некоторые пользователи отмечают, что это был вовсе и не канатоходец, а слэклайнер. Последние используют не канаты, а стропы, например, альпинистские. Они прогибаются и пружинят, так что техника движения в обоих случаях разная.