2018-10-04T22:45:24+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски пропавшего третьеклассника

Ребенок просто засиделся в гостях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Оказалось, что мальчик засиделся у друга

«Пропал мальчик, может, кто видел! Одет в синюю шапку и серую ветровку», - это сообщение с фотографией школьника разлетелось 3 октября по социальным сетям и родительским чатам Стерлитамака.

Пропавшим оказался ученик третьего класса школы №30. Он должен был вернуться после занятий домой, на улицу Лазурную, но так там и не появился. Родителям удалось выяснить, что после уроков школьник ушел с одноклассниками. Позже его видели в компании друга во дворе, но тот вскоре ушел, оставив мальчика одного. Куда ребенок направился дальше, никто не мог сказать.

Перепуганная семья подняла по тревоге знакомых. Люди вышли на улицу, чтобы прочесать маршрут школьника. К счастью, долго искать мальчика не пришлось. Оказалось, что он засиделся у друга, не предупредив близких.

- Бывает, что дети не понимают, что за них волнуются, - констатирует одна из местных жительниц.

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