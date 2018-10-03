Пострадавший в ишимбайском пожаре ребенок скончался

СЕГОДНЯ 19:10 2018-10-03T19:11:17+03:00

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Следственный комитет Башкирии начал проверку по факту пожара в Ишимбае. В результате трагедии погибли два человека – 44-летний мужчина и 2-летний мальчик.

Пожарные обнаружили тело хозяина квартиры после тушения пожара. Ребенок еще подавал признаки жизни, но спасти его не удалось. Врачи зафиксировали смерть малыша.

- Пожар начался около часа дня, горела квартира в многоэтажном доме, - сообщает в следкоме. – Прибывшие на место пожарные нашли тела, по предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Следователи начали проверку.

- По ее результатам будет принято решение, - сообщает пресс-служба СК РФ.