В Башкирии вынесли приговор егерю, застрелившему охотника вместо дичи

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-03T16:37:07+03:00

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Верховный суд Башкирии поставил точку в деле егеря из Белокатайского района. Он обвинялся в причинении смерти по неосторожности.

Трагическая случайнось произошла в декабре 2017 года во время охоты. Как сообщают следователи, мужчина приметил в кустах неясную фигуру. Предположив, что это животное, он дважды выстрелил в цель. Одна из пуль попала в грудь охотнику, именно его егерь и принял за дичь. Мужчина умер на месте.

Стрелок признал свою вину в суде. В региональном Следкоме рассказали, что его приговорили к ограничению свободы на год и 10 месяцев. Кроме того, егерь выплатит 1,4 миллиона рублей семье погибшего в качестве моральной компесации.