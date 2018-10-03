В Уфе появился «Дом прощаний»

СЕГОДНЯ 20:05 2018-10-03T20:05:20+03:00

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«Муниципальный дом прощаний» открылся на Южном кладбище Уфы. Он предназначен для проведения траурных церемоний.

В «доме прощаний» есть все необходимое для подготовки умерших к похоронам, их отпевания и прощания с покойными. При этом атрибутика в помещениях рассчитана на представителей разных конфессий: православных, мусульман и иудеев.

Сооружение построено по европейским стандартам, уточняет портал UfacityNews.ru. Спроектировал и возвел его комбинат спецобслуживания на свои внебюджетные средства.