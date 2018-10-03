2018-10-03T15:53:21+03:00
Происшествия

В Башкирии пожарные нашли на пепелище тело мужчины и едва живого ребенка

Жизнь мальчика теперь в руках врачей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Страшный пожар вспыхнул сегодня, 3 октября, около часа дня в Ишимбае. Пожарных вызвали жители улицы Советской. Они заметили густой дым, валивший из окон второго этажа местной пятиэтажки.

Первым делом пожарные решили эвакуировать жильцов подъезда. По лестницам вывели 40 человек, включая 15 детей.

Бороться с огнем оказалось непросто – дверь в горящую квартиру была заперта. Тем не менее за десять минут пожар удалось локализовать, а к 13.13 потушить полностью.

К сожалению, в МЧС по Башкирии сообщили о жертвах. На пепелище пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни, а также мальчика, который едва хрипел. Ребенка передали медикам, теперь его жизнь в их руках.

Причину пожара позже назовет дознаватель МЧС.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

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