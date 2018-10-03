Туриста, пропавшего на горе Иремель в Башкирии, нашли живым

СЕГОДНЯ 18:17 2018-10-03T18:17:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Поиски туриста, пропавшего на выходных в природном парке «Иремель», увенчались успехом. 37-летнего мужчину нашли живым. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на свой источник.

Уроженец Екатеринбурга, напомним, пропал 29 сентября. Он в составе группы туристов из 18 человек поднялся на Иремель со стороны Тюлюка, но обратно в лагерь не вернулся. О пропаже мужчины участники похода заявили лишь день спустя.

Спасатели из Башкирии и Челябинской области, волонтеры и работники парка развернули масштабную поисково-спасательную операцию с применением дронов. Туриста искали четыре дня, но старания оправдались.