2018-10-03T18:17:18+03:00
Общество

Туриста, пропавшего на горе Иремель в Башкирии, нашли живым

Его искали четыре дня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Поиски туриста, пропавшего на выходных в природном парке «Иремель», увенчались успехом. 37-летнего мужчину нашли живым. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на свой источник.

Уроженец Екатеринбурга, напомним, пропал 29 сентября. Он в составе группы туристов из 18 человек поднялся на Иремель со стороны Тюлюка, но обратно в лагерь не вернулся. О пропаже мужчины участники похода заявили лишь день спустя.

Спасатели из Башкирии и Челябинской области, волонтеры и работники парка развернули масштабную поисково-спасательную операцию с применением дронов. Туриста искали четыре дня, но старания оправдались.

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