В прокат вышел долгожданный «Веном»

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-03T15:32:36+03:00

Первый показ фильма в «Киномакс-Уфа» состоится уже сегодня ночью в 00:10

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Эта картина – первая в рамках вселенной Marvel от Sony. Она рассказывает о журналисте Эдди Броке, который проникает в научную лабораторию, где с помощью паразита-симбиота проводятся эксперименты над людьми. Эдди Брок пытается спасти жертву эксперимента, но случайно сливается с симбиотом сам. Вместе они становятся Веномом.

Режиссёр картины – Рубен Флейшер, известный по фильму «Добро пожаловать в Zомбилэнд». А роль Эдди Брока/Венома исполняет Том Харди.

Первый сеанс фильма состоится в зале LUXE в 00.10.

Стоимость билетов: от 130 руб.

Бронируйте здесь.

Возрастное ограничение картины: 16+

*кинозал LUXE кинотеатра “Киномакс-Уфа” превосходит по размерам кинозалы других кинотеатров города Уфы по состоянию на 01.07.18 г.