2018-10-03T15:32:36+03:00
Общество

В прокат вышел долгожданный «Веном»

Первый показ фильма в «Киномакс-Уфа» состоится уже сегодня ночью в 00:10
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Эта картина – первая в рамках вселенной Marvel от Sony. Она рассказывает о журналисте Эдди Броке, который проникает в научную лабораторию, где с помощью паразита-симбиота проводятся эксперименты над людьми. Эдди Брок пытается спасти жертву эксперимента, но случайно сливается с симбиотом сам. Вместе они становятся Веномом.

Режиссёр картины – Рубен Флейшер, известный по фильму «Добро пожаловать в Zомбилэнд». А роль Эдди Брока/Венома исполняет Том Харди.

Первый сеанс фильма состоится в зале LUXE в 00.10.

Стоимость билетов: от 130 руб.

Бронируйте здесь.

Возрастное ограничение картины: 16+

*кинозал LUXE кинотеатра “Киномакс-Уфа” превосходит по размерам кинозалы других кинотеатров города Уфы по состоянию на 01.07.18 г.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии пожарные нашли на пепелище тело мужчины и едва живого ребенка
В Уфе вынужденно сел самолет «Баку – Сургут»
В Башкирии на подлоге попался полицейский следователь
В Башкирии внучка украла у бабушки памятные драгоценности
Фасад девятиэтажки в Уфе украсит масштабное граффити
Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов официально стал сенатором
«Проснулась совесть»: в Уфе будут судить водителя, который насмерть сбил ребенка
Родился в рубашке: в Башкирии водитель «Лады» чудом выжил в ДТП с самосвалом
Пропавшего на горе Иремель в Башкирии туриста ищут при помощи дронов
В Башкирии неизвестный на «Рено» сбил 18-летнего парня
На улице Российской в Уфе разрушается подпорная стена
В Башкирии «легковушка» столкнулась с пассажирской «Газелью»
Минздрав Башкирии проверит информацию об инсулине с истекшим сроком годности
В Башкирии увеличат выплаты приёмным и патронатным семьям
В Башкирии многодетные семьи смогут получить 600 тысяч рублей
Пропавшую в Уфе Римму Халитову удалось отыскать живой
Ляйсан Утяшева трогательно поздравила своих нэнэй и кортотай с бриллиантовой свадьбой
Стала известна личность туриста, пропавшего на горе Иремель в Башкирии
В Стерлитамаке на глазах у детей перестреляли бездомных собак
«Ездил навестить друга»: в Башкирии прекращены поиски 20-летнего Марата Исхакова
Жители центра Уфы вынуждены жить в разрушающемся доме
Спасатели Башкирии ищут 37-летнего туриста, который после восхождения на Иремель не вернулся домой
В Башкирии многодетные семьи смогут получить 600 тысяч рублей вместо «Газели»
Глава сельсовета в Башкирии незаконно подарила землю сестре и знакомому
В Уфе гражданин Китая погиб от удара током на рыбалке