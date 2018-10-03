В прокат вышел долгожданный «Веном»
Эта картина – первая в рамках вселенной Marvel от Sony. Она рассказывает о журналисте Эдди Броке, который проникает в научную лабораторию, где с помощью паразита-симбиота проводятся эксперименты над людьми. Эдди Брок пытается спасти жертву эксперимента, но случайно сливается с симбиотом сам. Вместе они становятся Веномом.
Режиссёр картины – Рубен Флейшер, известный по фильму «Добро пожаловать в Zомбилэнд». А роль Эдди Брока/Венома исполняет Том Харди.
Первый сеанс фильма состоится в зале LUXE в 00.10.
Стоимость билетов: от 130 руб.
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Возрастное ограничение картины: 16+
*кинозал LUXE кинотеатра “Киномакс-Уфа” превосходит по размерам кинозалы других кинотеатров города Уфы по состоянию на 01.07.18 г.