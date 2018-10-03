В Уфе вынужденно сел самолет «Баку – Сургут»
Одна из пассажирок почувствовала себя плохо.
Траектория полета UT824. Фото: Flightradar24.com
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Сегодня, 3 октября, в аэропорту Уфы вынужденно сел самолет компании Utari. Борт UT824 следовал из Баку в Сургут, но в небе над Челябинской обалстью одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Командир воздушного судна принял решение повернуть и приземлиться в ближайшем аэропорту.
Как сообщает ГТРК Башкортостан, проблемы со здоровьем начались у 72-летней женщины. Ее уже доставили в 22-ю городскую больницу.
Остальные пассажиры продолжили свой путь в Сургут. На момент публикации статьи (17 часов по уфимскому времени) самолет вылетел из аэропорта Уфы и находился в небе над Башкирией.