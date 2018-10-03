2018-10-03T20:23:30+03:00
Происшествия

В Уфе лифт сорвался с 21 этажа: погиб молодой отец

Суд приговорил виновного к одному году условно
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Калининский суд Уфы вынес решение по делу о гибели арматурщика на стройке. Молодой парень сорвался с 21 этажа вместе с площадкой лифта. Виновным признан 37-летний мастер строительных работ, которого приговорили к одному году условно.

Трагедия произошла в мае 2018 года. Арматурщик проводил работы по обустройству лифта в строящемся доме. Деревянный брус оторвался и вся площадка обвалилась вниз, упав с высоты 21 этажа. Молодой парень погиб на месте.

- Одной из причин стало нарушение правил охраны. Мастера в тот день на работе не было, хотя именно он должен был проводить инструктаж и контролировать работу, - комментируют инцидент в прокуратуре.

Мастер свою вину признал, оплатил похороны молодого отца и санаторно-курортное лечение его двухлетнего ребенка. Суд приговорил подозреваемого к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Мать и жена погибшего строителя подали на мастера и его компанию в гражданский суд. Иск о компенсации морального вреда рассматривается в Калининском районном суде Уфы.

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