В Башкирии нашли пропавшую 64-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 06:08 2018-10-04T06:08:41+03:00

От нее не было вестей больше недели

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В Уфе прекратили поиски пропавшей больше недели назад Разили Набиуллиной.

Напомним, что родственники 64-летней женщины стали бить тревогу 26 сентября. В тот день женщину видели последний раз, позже она перестала выходить на связь. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. К счастью, пропавшая нашлась спустя неделю.

- Найдена. Жива, - заявили сегодня, 3 октября, волонтеры.

Где все это время находилась женщина, достоверно не известно.