В Башкирии нашли пропавшую 64-летнюю женщину
От нее не было вестей больше недели
Фото: соцсети
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В Уфе прекратили поиски пропавшей больше недели назад Разили Набиуллиной.
Напомним, что родственники 64-летней женщины стали бить тревогу 26 сентября. В тот день женщину видели последний раз, позже она перестала выходить на связь. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. К счастью, пропавшая нашлась спустя неделю.
- Найдена. Жива, - заявили сегодня, 3 октября, волонтеры.
Где все это время находилась женщина, достоверно не известно.