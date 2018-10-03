Фасад девятиэтажки в Уфе украсит масштабное граффити
Создает его молодой уличный художник
Фото: администрация Уфы
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Уфимский художник Максим Дероз взялся за масштабную роспись. Он намерен украсить фасад девятиэтажки по улице Дагестанской в Деме огромным пейзажем. Молодой человек уже приступил к работе, пока он расписывает нижнюю часть дома.
Эта многоэтажка была выбрана мастером не случайно, дом претендует на звание образцового в общегородском конкурсе. Жильцы надеются, что пейзажи юного мастера помогут им обойти конкурентов.
В администрации города уточнили, что художник и раньше участвовал в городских конкурсах. Он вошел в тройку лучших граффитистов на муниципальном фестивале уличной живописи.