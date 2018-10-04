Сенатор от Башкирии представила закон против перекупщиков

СЕГОДНЯ 06:34 2018-10-04T06:34:10+03:00

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Сенатор Лилия Гумерова внесла новый федеральный законопроект. Направлен он, в первую очередь, против перекупщиков билетов на концерты и спектакли. Сам документ разработан правительством России.

- Билеты смогут продавать только сами культурные организации (театры, дома культуры), либо организации, с которыми театры заключили соответствующий договор. При этом организации могут брать плату за доставку и другие услуги, но эта надбавка не может быть выше 10% от изначальной стоимости билета, - заявила сенатор.

Билеты, которые были куплены в обход нового закона, будут признаны недействительными. В ближайшее время законопроект поступит в российский парламент.