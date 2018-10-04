«Законодательство у нас жиденькое»: глава Башкирии обратился к парламентариям

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-04T08:00:31+03:00

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Глава Башкирии 3 октября встретился с руководством регионального парламента – Курултая. Рустэм Хамитов обратил внимание на «белые пятна» в республиканском законодательстве.

- Вчера я был в торгово-промышленной палате, где обсуждались вопросы семьи и бизнеса. Оказалось, что в США 70% бизнеса – семейное предпринимательство, в Германии – 60%. Семьи объединяются, продвигают свои интересы и формируют основы промышленного производства, - заявил Хамитов.

Глава региона призвал депутатов исправить эту ситуацию.

- Законодательство в части ведения семейного бизнеса и налогов у нас совсем жиденькое. Мы должны понимать, как решать эти вопросы, - резюмировал Хамитов.