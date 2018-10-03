Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов официально стал сенатором
Сегодня, 3 октября, официально завершился многосерийный сериал под названием «Ирек Ялалов переходит из мэрии Уфы в Совет Федерации». Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко вручила экс-градоначальнику удостоверение сенатора.
Ирек Ялалов покинул пост мэра Уфы в сентябре. По версии политологов, причиной тому стал внутриэлитный конфликт с властями республики. Сам Ялалов, как и администрация главы Башкирии, этот конфликт отрицали. Более того, на выборы в Курултай оба политика пошли вместе, в первой тройке «Единой России». Тем не менее, в середине сентября Ялалов все таки подал заявление об уходе с поста мэра.
Депутаты Курултая 28 сентября наделили его полномочиями сенатора от законодательной власти Башкирии. Нового градоначальника Уфа обретет до конца октября.