2018-10-03T12:33:02+03:00
Политика

Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов официально стал сенатором

На новом месте работы экс-главу администрации приветствовала Валентина Матвиенко.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Сегодня, 3 октября, официально завершился многосерийный сериал под названием «Ирек Ялалов переходит из мэрии Уфы в Совет Федерации». Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко вручила экс-градоначальнику удостоверение сенатора.

Ирек Ялалов покинул пост мэра Уфы в сентябре. По версии политологов, причиной тому стал внутриэлитный конфликт с властями республики. Сам Ялалов, как и администрация главы Башкирии, этот конфликт отрицали. Более того, на выборы в Курултай оба политика пошли вместе, в первой тройке «Единой России». Тем не менее, в середине сентября Ялалов все таки подал заявление об уходе с поста мэра.

Депутаты Курултая 28 сентября наделили его полномочиями сенатора от законодательной власти Башкирии. Нового градоначальника Уфа обретет до конца октября.

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