В Башкирии на подлоге попался полицейский следователь

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-03T14:46:28+03:00

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Ближайшие четыре года может провести за решеткой следователь отдела полиции из Туймазинского районе Башкирии. Сотрудницу подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Уголовное дело возбуждено после проверки следкома и ФСБ.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, осенью 2017 года подозреваемая возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местного жителя. Проводить полноценное расследование она не хотела, считают следователи. А поэтому просто взяла и изменила содержание постановления. Вместо конкретного подозреваемого там появилось «неустановленное лицо». Затем, на основании этого, сотрудница приостановила следствие.

- По данному факту руководством МВД по Башкирии назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности, а его руководители – привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали инцидент в региональной полиции.