«Проснулась совесть»: в Уфе будут судить водителя, который насмерть сбил ребенка

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-03T11:52:18+03:00

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Уфимская прокуратура направила в суд дело 25-летнего водителя, по вине которого погиб ребенок. Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

Трагедия произошла 29 июля 2018 года на улице Сельской Богородской. Водитель BMW двигался со скоростью 93 км/ч и сбил 8-летнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Проведенная экспертиза показала, что если бы молодой человек соблюдал скоростной режим, он бы успел затормозить, а травмы ребенка не были бы смертельными.

- Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ, то есть нарушение правил, в результате которого погиб человек, - уточнили в прокуратуре.

С места ДТП водитель скрылся, но уже потом, спустя полчаса, вернулся пешком с женой. Увидев рыдающего над телом мальчика отца, парень решил во всем сознаться. Чтобы избежать самосуда, он отошел от толпы, собравшейся вокруг ребенка, и позвонил в полицию.

- Свою вину подозреваемый полностью признал, - сообщает силовое ведомство.