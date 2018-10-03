Пропавшего на горе Иремель в Башкирии туриста ищут при помощи дронов

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-03T10:41:30+03:00

Мужчина отстал от группы 29 сентября и до сих пор не найден

Изменить размер текста: A A

В районе горы Иремель продолжаются поиски пропавшего туриста.

Мужчина, напомним, пропал 29 сентября. В тот день группа туристов – 18 человек – поднялась на Иремель со стороны Тюлюка (Челябинская область). При спуске они не досчитались одного из туристов.

Пропавшим оказался 37-летний Александр Виннюков, уроженец Екатеринбурга. Сейчас его ищут республиканские спасатели, работники природного парка и волонтеры.

- Всего от республики привлечены силы и средства в количестве семи единиц техники и 17 человек. Также используются квадрокоптеры, - пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Помогают в поисках мужчины и коллеги-спасатели из Челябинской области.

Александр ушел в поход в куртке и штанах болотного цвета, на нём была чёрная вязаная шапка и ботинки, при себе у мужчины был рюкзак.

Любую информацию о местонахождении мужчины следует немедленно сообщить по телефонам +7 800 700 54 52 (звонок бесплатный) и +7 922 696 03 56.