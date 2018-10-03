В Башкирии неизвестный на «Рено» сбил 18-летнего парня

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-03T10:01:34+03:00

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В Башкирии объявлен в розыск водитель, сбивший 18-летнего юношу.

Наезд произошел вчера, 2 октября, в девятом часу вечера. Молодой человек переходил дорогу Стерлитамак – Салават в неположенном месте, в районе 23-го километра. В этот момент его сбил белый Renault Dacia Logan, двигавшийся в направлении Ишимбайского района.

Водитель вместо того, чтобы помочь пострадавшему, скрылся. Парень остался жив, его с травмами отвезли в больницу.

Госавтоинспекция республики просит местных жителей помочь с установлением личности водителя. Глава УГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что по имеющейся информации иномарка зарегистрирована в Хорезмской области Узбекистана.