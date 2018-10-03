2018-10-03T11:18:55+03:00
Происшествия

Родился в рубашке: в Башкирии водитель «Лады» чудом выжил в ДТП с самосвалом

Он вовремя вышел из салона
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Дорожный патруль УфаФото: Дорожный патруль Уфа
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Серьезная авария произошла утром 3 октября на дороге Уфа-Оренбург.

По предварительным данным, на 27 километре трассы у самосвала Shacman лопнуло колесо. Неуправляемую махину понесло по дороге, а на пути у нее оказалась «Лада Приора». Легковое авто одиноко стояло на обочине. Китайский грузовик буквально подмял его под себя, после чего снес ограждение и съехал в кювет.

Чудом удалось избежать жертв. Водитель «Лады» вышел из салона незадолго до происшествия.

Подробности ДТП станут известны позже.

Напомним, что уже второе за неделю ДТП с участием неуправляемого «Шакмана». Ранее под Уфой самосвал влетел в жилой дом, сбив насмерть школьницу.

Фото: Дорожный патруль Уфа

Фото: Дорожный патруль Уфа

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