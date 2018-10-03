Родился в рубашке: в Башкирии водитель «Лады» чудом выжил в ДТП с самосвалом
Серьезная авария произошла утром 3 октября на дороге Уфа-Оренбург.
По предварительным данным, на 27 километре трассы у самосвала Shacman лопнуло колесо. Неуправляемую махину понесло по дороге, а на пути у нее оказалась «Лада Приора». Легковое авто одиноко стояло на обочине. Китайский грузовик буквально подмял его под себя, после чего снес ограждение и съехал в кювет.
Чудом удалось избежать жертв. Водитель «Лады» вышел из салона незадолго до происшествия.
Подробности ДТП станут известны позже.
Напомним, что уже второе за неделю ДТП с участием неуправляемого «Шакмана». Ранее под Уфой самосвал влетел в жилой дом, сбив насмерть школьницу.
Фото: Дорожный патруль Уфа