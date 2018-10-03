На улице Российской в Уфе разрушается подпорная стена

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-03T09:26:36+03:00

Ее спешно приводят в порядок рабочие

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Подпорная стена, расположенная на улице Российской, 41/2 в Уфе, оказалась под угрозой разрушения. От инженерного сооружения стала отваливаться штукатурка, в стене появились угрожающие трещины.

В администрации Уфы уточнили, что на место направили рабочих, дабы исправить ситуацию.

Бригада должна в ближайшее время оштукатурить стену по сетке, нанести на нее защитный слой и заделать трещины.

Напомним, что подпорная стена удерживает от сползания грунт. Если она придет в негодность, земля с уклонов обрушится прямо на улицу.