2018-10-03T09:26:36+03:00
Общество

На улице Российской в Уфе разрушается подпорная стена

Ее спешно приводят в порядок рабочие
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
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Подпорная стена, расположенная на улице Российской, 41/2 в Уфе, оказалась под угрозой разрушения. От инженерного сооружения стала отваливаться штукатурка, в стене появились угрожающие трещины.

В администрации Уфы уточнили, что на место направили рабочих, дабы исправить ситуацию.

Бригада должна в ближайшее время оштукатурить стену по сетке, нанести на нее защитный слой и заделать трещины.

Напомним, что подпорная стена удерживает от сползания грунт. Если она придет в негодность, земля с уклонов обрушится прямо на улицу.

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