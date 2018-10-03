2018-10-03T08:50:49+03:00
Происшествия

В Башкирии «легковушка» столкнулась с пассажирской «Газелью»

Известно, что есть пострадавшие
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

ДТП с участием легкового авто и маршрутки произошло вчера, 2 октября, в Белебее.

По сообщению регионального управления МЧС, авария случилась около половины восьмого на перекрёстке улиц Войково-Чапаева. Водитель ВАЗ-2105, предположительно, не уступил дорогу пассажирской «Газели».

Очевидцы выложили фотографии с места аварии в социальные сети. Судя по снимкам, удар был довольно сильным: маршрутка завалилась на бок, а у ВАЗа оказалась деформирована правая сторона.

Известно, что в аварии имеются пострадавшие, но сколько их, не уточняется.

Подробности ДТП станут известны позже.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов официально стал сенатором
«Проснулась совесть»: в Уфе будут судить водителя, который насмерть сбил ребенка
Родился в рубашке: в Башкирии водитель «Лады» чудом выжил в ДТП с самосвалом
Пропавшего на горе Иремель в Башкирии туриста ищут при помощи дронов
В Башкирии неизвестный на «Рено» сбил 18-летнего парня
На улице Российской в Уфе разрушается подпорная стена
Минздрав Башкирии проверит информацию об инсулине с истекшим сроком годности
В Башкирии увеличат выплаты приёмным и патронатным семьям
В Башкирии многодетные семьи смогут получить 600 тысяч рублей
Пропавшую в Уфе Римму Халитову удалось отыскать живой
Ляйсан Утяшева трогательно поздравила своих нэнэй и кортотай с бриллиантовой свадьбой
Стала известна личность туриста, пропавшего на горе Иремель в Башкирии
В Стерлитамаке на глазах у детей перестреляли бездомных собак
«Ездил навестить друга»: в Башкирии прекращены поиски 20-летнего Марата Исхакова
Жители центра Уфы вынуждены жить в разрушающемся доме
Спасатели Башкирии ищут 37-летнего туриста, который после восхождения на Иремель не вернулся домой
В Башкирии многодетные семьи смогут получить 600 тысяч рублей вместо «Газели»
Глава сельсовета в Башкирии незаконно подарила землю сестре и знакомому
В Уфе гражданин Китая погиб от удара током на рыбалке