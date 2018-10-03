В Башкирии «легковушка» столкнулась с пассажирской «Газелью»
Известно, что есть пострадавшие
Фото: соцсети
Изменить размер текста:
ДТП с участием легкового авто и маршрутки произошло вчера, 2 октября, в Белебее.
По сообщению регионального управления МЧС, авария случилась около половины восьмого на перекрёстке улиц Войково-Чапаева. Водитель ВАЗ-2105, предположительно, не уступил дорогу пассажирской «Газели».
Очевидцы выложили фотографии с места аварии в социальные сети. Судя по снимкам, удар был довольно сильным: маршрутка завалилась на бок, а у ВАЗа оказалась деформирована правая сторона.
Известно, что в аварии имеются пострадавшие, но сколько их, не уточняется.
Подробности ДТП станут известны позже.
Фото: соцсети